Cronaca / Valle Seriana
Giovedì 28 Agosto 2025
Incidente a Casnigo: ferito motociclista inglese della «Sei giorni di Enduro»
L’INCIDENTE. Motociclista inglese ferito a Casnigo nello scontro con una Ford Fiesta. Trasportato in codice giallo al Papa Giovanni XXIII, illesa la conducente 80enne.
Un motociclista 53enne, partecipante alla manifestazione sportiva internazionale «Sei giorni di Enduro» in corso a Bergamo, è rimasto ferito giovedì pomeriggio, 28 agosto, in un incidente stradale lungo via Serio a Casnigo.
L’uomo, di nazionalità inglese, si è scontrato con un’auto, una Ford Fiesta guidata da una donna di 80 anni rimasta illesa. L’allarme è scattato poco dopo le 16,30. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza, che hanno trasportato il motociclista all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice giallo.
L’anziana conducente non ha riportato conseguenze, mentre i carabinieri di Gandino hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.
