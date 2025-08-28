Incidente a Casnigo: ferito motociclista inglese della «Sei giorni di Enduro»

L’uomo, di nazionalità inglese, si è scontrato con un’auto, una Ford Fiesta guidata da una donna di 80 anni rimasta illesa. L’allarme è scattato poco dopo le 16,30. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza, che hanno trasportato il motociclista all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice giallo.