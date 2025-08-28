Burger button
Cronaca / Valle Seriana
Giovedì 28 Agosto 2025

Incidente a Casnigo: ferito motociclista inglese della «Sei giorni di Enduro»

L’INCIDENTE. Motociclista inglese ferito a Casnigo nello scontro con una Ford Fiesta. Trasportato in codice giallo al Papa Giovanni XXIII, illesa la conducente 80enne.

Un 53enne, motociclista alla Sei giorni di enduro, è rimasto ferito a Casnigo: lo scontro con un’anziana alla guida di una Ford Fiesta
Un 53enne, motociclista alla Sei giorni di enduro, è rimasto ferito a Casnigo: lo scontro con un’anziana alla guida di una Ford Fiesta

Un motociclista 53enne, partecipante alla manifestazione sportiva internazionale «Sei giorni di Enduro» in corso a Bergamo, è rimasto ferito giovedì pomeriggio, 28 agosto, in un incidente stradale lungo via Serio a Casnigo.

L’uomo, di nazionalità inglese, si è scontrato con un’auto, una Ford Fiesta guidata da una donna di 80 anni rimasta illesa. L’allarme è scattato poco dopo le 16,30. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza, che hanno trasportato il motociclista all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice giallo.

L’anziana conducente non ha riportato conseguenze, mentre i carabinieri di Gandino hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

