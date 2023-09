Incidente con tre feriti tra Albino e Cene, riaperta la 671

Incidente stradale sulla statale 671 della Val Seriana tra Albino e Cene, prima dell’imbocco delle gallerie in direzione Bergamo, nella prima mattinata di venerdì 29 settembre. È successo poco prima delle 7. Secondo le prime informazioni disponibili, si tratta di uno scontro frontale che ha coinvolto un’auto e un furgone. Tre i feriti, le cui condizioni non sarebbero preoccupanti: sono stati portati in codice giallo al Papa Giovanni, all’Humanitas Gavazzeni e al Bolognini di Seriate. Sul posto i mezzi del soccorso sanitario Areu (tre ambulanze e due automediche), i vigili del fuoco di Clusone e Gazzaniga, i carabinieri e il personale dell’Anas. L’autista del furgone è stato liberato dai vigili del fuoco e affidato alle cure mediche. In seguito all’incidente si sono formati code e rallentamenti, il tratto al chilometro 16 è stato provvisoriamente chiuso e il traffico deviato sulla provinciale, passando per i paesi, con possibilità poi di riprendere la 671 entrando a Cene Sud. Cause e dinamica dell’incidente sono in corso d’accertamento da parte dei carabinieri. La strada è stata riaperta intorno alle 10.