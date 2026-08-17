La Minimarcia di Berto a Selvino: un successo con oltre mille partecipanti
LA FESTA. Tutto esaurito per l’iconico appuntamento pensato per i più piccoli ma capace di coinvolgere intere famiglie.Lettura meno di un minuto.
Selvino
Un successo travolgente e un’esplosione di entusiasmo hanno caratterizzato la 44ª Minimarcia di Berto, andata in scena lunedì mattina 17 agosto a Selvino. L’iconica marcia non competitiva di quattro chilometri, pensata per i più piccoli ma capace di coinvolgere intere famiglie, ha fatto registrare il sold out assoluto con la consegna di oltre 1.100 kit ufficiali.
Il tema «Magia» di quest’anno, che ha visto la mascotte Berto il Castoro trasformarsi in un giovane mago Harry Potter, ha colorato le vie centrali e i parchi del paese. I piccoli partecipanti, muniti di mantello, bacchetta e cappello, hanno sfilato, con famiglie e adulti, lungo un percorso accessibile a tutti, partito dal Comune di Selvino alle ore 10 per toccare la conca del Monte Purito, Piazza Europa, il Parco Roccolino e il Parco Osio, prima di far rientro al Parco Vulcano per la festa finale.
Migliaia di partecipanti
«Abbiamo raggiunto quota oltre 1.100 iscritti, che significano circa 7-8 mila persone presenti sul percorso se consideriamo le famiglie al completo e il tanto pubblico lungo le strade», spiega Angelo Bertocchi. Un serpentone di festa che ha incoronato un’estate record per l’altopiano, con più di 200 eventi in calendario e picchi da 20 mila presenze. Organizzata da più di 40 anni da Angelo Bertocchi, storico “patron” della Minimarcia, Berto il Castoro, gli Amici di Berto, Eventi Doc Asd, insieme alla grande collaborazione di volontari e associazioni selvinesi, la Minimarcia va in archivio lasciando ancora una volta il segno e confermandosi il cuore pulsante dell’estate selvinese.
© RIPRODUZIONE RISERVATA