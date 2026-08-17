La Minimarcia di Berto a Selvino: un successo con oltre mille partecipanti

Un successo travolgente e un’esplosione di entusiasmo hanno caratterizzato la 44ª Minimarcia di Berto, andata in scena lunedì mattina 17 agosto a Selvino. L’iconica marcia non competitiva di quattro chilometri, pensata per i più piccoli ma capace di coinvolgere intere famiglie, ha fatto registrare il sold out assoluto con la consegna di oltre 1.100 kit ufficiali.

Durante la Minimarcia Durante la Minimarcia Durante la Minimarcia

Il tema «Magia» di quest’anno, che ha visto la mascotte Berto il Castoro trasformarsi in un giovane mago Harry Potter, ha colorato le vie centrali e i parchi del paese. I piccoli partecipanti, muniti di mantello, bacchetta e cappello, hanno sfilato, con famiglie e adulti, lungo un percorso accessibile a tutti, partito dal Comune di Selvino alle ore 10 per toccare la conca del Monte Purito, Piazza Europa, il Parco Roccolino e il Parco Osio, prima di far rientro al Parco Vulcano per la festa finale.

Migliaia di partecipanti