La prima apertura stagionale delle cascate del Serio - Foto
L’EVENTO. Stimata la presenza di più di 2000 escursionisti. Il prossimo appuntamento in notturna, sabato 11 luglio.Lettura meno di un minuto.
Valbondione
Una giornata favolosa, anche dal punto di vista meteo, ha caratterizzato la prima apertura stagionale delle cascate del Serio a Valbondione, sabato 13 giugno.
«La scelta di esordire al sabato – hanno fatto sapere dall’ufficio turistico- era stata presa mesi fa in accordo con l’Amministrazione in considerazione del fatto che la prima data è generalmente quella più “tranquilla” dal punto di vista delle presenze».
Più di 2000 escursionisti
In base ai ticket parcheggi rilasciati in mattinata dai ragazzi dell’Associazione Giovani si è potuta stimare la presenza di oltre 2000 escursionisti, numero che tiene ovviamente conto anche di quanti hanno deciso di salire ai rifugi Curò, Merelli al Coca e Barbellino.
Il prossimo appuntamento con il salto delle cascate è fissato per la serata di sabato 11 luglio (alle ore 22), quando i potenti fari posizionati dai volontari della Croce blu di Gromo nei pressi dell’Osservatorio illumineranno la massa d’acqua liberata dalle paratie della diga del Barbellino.
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