La prima apertura stagionale delle cascate del Serio - Foto

Una giornata favolosa, anche dal punto di vista meteo, ha caratterizzato la prima apertura stagionale delle cascate del Serio a Valbondione , sabato 13 giugno.

«La scelta di esordire al sabato – hanno fatto sapere dall’ufficio turistico- era stata presa mesi fa in accordo con l’Amministrazione in considerazione del fatto che la prima data è generalmente quella più “tranquilla” dal punto di vista delle presenze».