Le case che tremano, c’è paura a Pradalunga: il Serio sorvegliato speciale - Video

La preoccupazione degli abitanti

C’è tanta paura tra gli abitanti del paese seriano, che per più di un giorno (fino alla serata di giovedì) hanno dovuto convivere con vibrazioni sensibili delle proprie abitazioni. «Siamo estremamente preoccupati», esordisce la sindaca Natalina Valoti. «Sin dal primo rilievo, effettuato mercoledì dai vigili del fuoco, si è cercata la possibile origine di queste vibrazioni e si è pensato, come ipotesi, al fiume», spiega Valoti, che precisa come «al momento non abbiamo certezze, ma stiamo puntando lo sguardo sul Serio perché nella zona interessata è stato riaperto il corso del fiume, dopo i lavori fatti sulla traversa, da una decina di giorni e proprio mercoledì 21 ottobre c’è stata la prima piena». A differenza di quanto auspicato da tutti, le vibrazioni non si sono però interrotte in poco tempo. «Con una seconda uscita, i vigili del fuoco hanno controllato la staticità degli edifici: vibrano i serramenti, le porte e le cler dove c’è un agio d’aria. Se, per esempio, una finestra ha il doppio vetro ed è chiusa, la vibrazione non si percepisce; se però la finestra è aperta si sente molto chiaramente».