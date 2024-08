Le Olimpiadi? La Minimarcia le porta a Selvino

La camminata

La Minimarcia di Berto è una camminata non competitiva di circa 4 chilometri di facile percorrenza, per tutte le età, anche per passeggini e carrozzine: si snoda tra le vie e i parchi di Selvino con sorprese sul percorso. «Quest’anno Berto e i suoi amici hanno pensato a una Minimarcia a tema Olimpiadi – spiega Angelo Bertocchi –. Ci sembrava dunque giusto dedicare questa edizione alle Olimpiadi e ai sani valori dello sport. Ancora una volta, grazie a tutti coloro che amano Selvino: grandi e piccoli appassionati, innamorati di un territorio semplicemente unico».

Come iscriversi

Le iscrizioni si raccolgono alla Casa di Berto in corso Monte Rosa 46 (accanto ad Immobiliare Umile), sino al 16 agosto tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. Il giorno dell’evento, le iscrizioni si riceveranno dalle 8,30 di fronte alla piazza del Comune e, salvo esaurimento scorte, saranno disponibili fino a pochi minuti prima della partenza prevista per le 10. È possibile iscriversi anche online (entro le 12 di domani), scrivendo a [email protected] (si ritira in questo il kit la mattina della Minimarcia).Gli iscritti riceveranno la maglietta colorata, il punchball azzurro di Berto, il cappello con visiera e il trinketto; alla partenza il punchball olimpico e al termine della Minimarcia una sacca rossa con sorprese varie, le racchette olimpiche e la merenda.

Il programma di sabato 17 agosto

Nella giornata di sabato l’animazione al parco Vulcano avrà inizio già dalle 9. Alle 10 la partenza della camminata, dal Comune in direzione conca del Monte Purito, fino a raggiungere piazza Europa. Da via Monte Alben si attraversa il Parco Roccolino per ritrovarsi nella zona delle piscine e dei campi da tennis; da qui, costeggiando il parco Osio, si prosegue su via Roma, corso Milano per poi tornare in via Vulcano, dove tutti gli iscritti riceveranno la sacca con altre sorprese. Dopo una pausa ristoro in uno dei ristoranti di Selvino o un picnic nel parco, dove nel pomeriggio proseguirà l’animazione.