Le sculture di ghiaccio incantano Valbondione - Foto

Sono stati numerosi i turisti che, per tutto il fine settimana, hanno raggiunto Valbondione per assistere al tradizionale appuntamento con «Giass e nef a foch», la manifestazione che da spazio alla creatività degli artisti nel modellamento di sculture partendo da blocchi di ghiaccio.

Le condizioni meteo, purtroppo, non sono però state delle migliori poiché, dopo la coreografica nevicata arrivata nella serata di venerdì, nel pomeriggio di sabato e nella mattinata di domenica non si è assistito al calo delle temperature che ci si augurava, elemento che avrebbe permesso una maggior cura dei dettagli.

Le avventure di Pinocchio raccontate con il ghiaccio

Quattro i luoghi designati per ospitare le sculture: alla Baita del Serio (nei pressi del municipio), piazza Martiri, Ostello della gioventù e campeggio. «Il tema che abbiamo scelto quest’anno – ha fatto sapere Giacomo Beretta dall’ufficio turistico - riguardava le avventure di Pinocchio, in ricordo dei 200 anni dalla nascita del suo ideatore Carlo Collodi».

La scultura prima classificata

La classifica

La vittoria è andata ai «locali» Umberto e Stefano Gaiti (scultura nell’area campeggio), secondi Gianpaolo Corna e Franco Ghilardi (alla baita del Serio), terzi «I lupi di Settala», operanti in Piazza Martiri ed arrivati dal milanese, e quarti Gianpaolo e Samuele Pasini.