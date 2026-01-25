Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Seriana
Domenica 25 Gennaio 2026

Le sculture di ghiaccio incantano Valbondione - Foto

LA MANIFESTAZIONE. Le condizioni meteo, purtroppo, non sono state delle migliori poiché, dopo la coreografica nevicata arrivata nella serata di venerdì, nel pomeriggio di sabato e nella mattinata di domenica non si è assistito al calo delle temperature che ci si augurava. Ecco la classifica.

Mirco Bonacorsi
Mirco Bonacorsi
La scultura di ghiaccio arrivata prima a Valbondione
La scultura di ghiaccio arrivata prima a Valbondione

Valbondione

Sono stati numerosi i turisti che, per tutto il fine settimana, hanno raggiunto Valbondione per assistere al tradizionale appuntamento con «Giass e nef a foch», la manifestazione che da spazio alla creatività degli artisti nel modellamento di sculture partendo da blocchi di ghiaccio.

Le condizioni meteo, purtroppo, non sono però state delle migliori poiché, dopo la coreografica nevicata arrivata nella serata di venerdì, nel pomeriggio di sabato e nella mattinata di domenica non si è assistito al calo delle temperature che ci si augurava, elemento che avrebbe permesso una maggior cura dei dettagli.

Le avventure di Pinocchio raccontate con il ghiaccio

Quattro i luoghi designati per ospitare le sculture: alla Baita del Serio (nei pressi del municipio), piazza Martiri, Ostello della gioventù e campeggio. «Il tema che abbiamo scelto quest’anno – ha fatto sapere Giacomo Beretta dall’ufficio turistico - riguardava le avventure di Pinocchio, in ricordo dei 200 anni dalla nascita del suo ideatore Carlo Collodi».

La scultura prima classificata
La scultura prima classificata

La classifica

La vittoria è andata ai «locali» Umberto e Stefano Gaiti (scultura nell’area campeggio), secondi Gianpaolo Corna e Franco Ghilardi (alla baita del Serio), terzi «I lupi di Settala», operanti in Piazza Martiri ed arrivati dal milanese, e quarti Gianpaolo e Samuele Pasini.

La seconda classificata
La seconda classificata
La terza classificata
La terza classificata
La quarta classificata
La quarta classificata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Valbondione
Arte, cultura, intrattenimento
Scultura
storia
Tradizioni
Meteo
Previsioni
Mirco Bonacorsi
Giacomo Beretta
Carlo Collodi
Umberto Gaiti
Stefano Gaiti
Gianpaolo Corna
EcoDiBergamo.it