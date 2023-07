Leffe riporta al largo il Titanic: finalmente l’ultima serie di lavori

Partiranno a breve, a Leffe, i lavori previsti per riqualificare l’area del parco San Martino, conosciuto come «Titanic» per via della sua conformazione. Si tratta del secondo e terzo lotto, dopo il primo realizzato qualche anno fa, e coincidono con la chiusura definitiva del progetto di recupero. Un’idea ambiziosa quella del «Titanic», realizzato oltre una ventina di anni fa (fu inaugurato nel 1999), ma quasi subito «affondato», per via di diversi problemi, legati principalmente alla scarsa qualità dei materiali impiegati durante la costruzione. Negli anni, le diverse Amministrazioni comunali hanno affrontato un contenzioso legale, chiamando in causa il progettista e le imprese esecutrici, per poi ottenere un risarcimento di circa 370mila euro, arrivati nel 2017 e parte dei quali investiti per il rifacimento del primo lotto del parco.