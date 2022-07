Legionella, nuovo caso: ora i contagiati in Val Seriana sono 13. «Attenzione alta»

Mentre si attendono i risultati dei campionamenti effettuati nei giorni scorsi e proseguono le indagini epidemiologiche e le analisi di Ats Bergamo, salgono a 13 i casi di legionellosi in Val Seriana e in particolare sull’Altopiano clusonese. Ai casi già segnalati nei giorni scorsi si aggiunge un nuovo contagio a Rovetta. Il bilancio è quindi di 8 casi a Clusone, 3 a Rovetta, uno ad Onore e uno in media valle, a Gazzaniga.