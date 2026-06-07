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Cronaca / Valle Seriana Domenica 07 Giugno 2026

Lo spettacolo degli stambecchi sulla diga del Barbellino - Foto

MONTAGNA. La ricerca di salnitro li porta ad arrampicarsi fino ad altezze vertiginose. Sulle montagne bergamasche oltre mille esemplari.

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Mirco Bonacorsi
Mirco Bonacorsi
Lo spettacolo degli stambecchi sulla diga del Barbellino - Foto
Gli stambecchi sulla diga del Barbellino a caccia di salnitro

Valbondione

Con l’inizio dell’estate torna lo spettacolo offerto dagli stambecchi che si arrampicano sul muro della diga del Barbellino regalando agli escursionisti di passaggio numeri da funamboli.

Lo spettacolo degli stambecchi sulla diga del Barbellino - Foto
Gli stambecchi a caccia di salnitro
Lo spettacolo degli stambecchi sulla diga del Barbellino - Foto
Sulle montagne bergamasche oltre mille stambecchi

Fino a 50 metri

La necessità di integrare la loro dieta con il sale li spinge alla ricerca del salnitro, un nitrato di potassio, che si forma su queste costruzioni e in ambienti umidi. La loro «golosità» li porta a salire fino ad altezze vertiginose, prossime ai cinquanta metri, compiendo evoluzioni che sfidano la forza di gravità; anche i più piccoli, che raggiungono appena l’anno di età, non sono da meno e si spingono spesso più in alto della madre. Il loro numero sulle montagne bergamasche ha ormai superato le mille unità e si possono incontrare un po’ ovunque, dal rifugio Benigni al passo di Valsecca, dal Brunone al Coca, dalla Valmorta al Monte Torena, con naturali sconfinamenti sul versante nord, quello valtellinese, che d’estate presenta temperature più basse.

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