«Lo Zuccarello è la casa del cuore di noi nembresi»

Dopo la novena di preparazione, entra nel vivo a Nembro la festa del santuario dello Zuccarello. Situato su una collina che domina la bassa Valle Seriana, il santuario è il luogo del cuore dei nembresi. La festa, celebrata nel mezzo dell’estate, in passato era l’occasione in cui gli emigrati all’estero per lavoro rientravano a casa e si riunivano in comunità. «Questo santuario viene sentito dalla parrocchia di Nembro come una seconda casa - racconta don Santino Nicoli, arciprete di Nembro dal 2008 al 2019, che celebrerà l’8 agosto la Messa al santuario –. Qui vengono vissuti molti momenti di preghiera sia personale sia comunitaria. Si tratta di un luogo sempre molto frequentato, proprio perché è sentito come casa».