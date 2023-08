L’ondata di maltempo ha imbiancato le Orobie, sbalzo termico di 15 gradi

Sono passati solo alcuni giorni da quando gli escursionisti più temerari che salivano in quota potevano decidere di combattere l’afa improvvisando una nuotata in qualche laghetto. Dopo le recenti piogge la situazione è completamente cambiata e l’ondata di maltempo ha anche portato alla comparsa della neve alle quote più elevate. «Qui al rifugio Tagliaferri (il più alto delle Orobie con i suoi 2.325 metri) – dice il gestore Francesco Tagliaferri – ieri, 29 agosto, il termometro segnava +1. Osservando il Demignone e Tornello è possibile verificare come la neve li abbia imbiancati fin verso i 2.450/2.500 metri. Uno sbalzo termico enorme se pensiamo che solo qualche giorno fa la minima notturna non era scesa sotto i 15 gradi».