Luci intermittenti su un versante montano, soccorso alpino in campo tutta la notte: falso allarme

Nella tarda serata di domenica 13 agosto, i tecnici della VI Delegazione Orobica, Stazione di Valbondione, sono stati attivati intorno verso le 23 per una segnalazione di movimenti anomali di luci sul versante opposto a Lizzola. Inizialmente, tramite il 112 erano stati allertati i Vigili del fuoco, che tuttavia non era attrezzati per effettuare l’intervento in ambiente montano, sono stati chiamati i tecnici del Soccorso alpino.

Nell’area dove era stata segnalata la presenza della luce ci sono due rifugi, il Brunone e il Coca. Alcuni di questi segnali, intermittenti, sembravano indicare una richiesta di aiuto. I tecnici hanno contattato i rifugi, per verificare eventuali problemi e per avere ulteriori informazioni, ma non c’erano riscontri che indicassero mancati rientri o arrivi.