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Cronaca / Valle Seriana Martedì 10 Novembre 2026

Luoghi del cuore del Fai, ultimo mese di voto. In classifica Albino, il ponte San Michele e Clusone

CLASSIFICA. In corso il censimento promosso dal Fondo per l’ambiente italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo, e votare i luoghi più amati. Tra i luoghi primi in classifica anche tre bergamaschi.

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Luoghi del cuore del Fai, ultimo mese di voto. In classifica Albino, il ponte San Michele e Clusone
Il ponte San Michele tra Calusco e Paderno. Tra i primi in classifica

Bergamo

Ultimo mese per partecipare a “I Luoghi del cuore”, censimento promosso dal Fai-Fondo per l’Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo, e votare i luoghi più amati, compiendo un gesto semplice e concreto per la loro tutela e valorizzazione. Tra i luoghi primi in classifica anche tre bergamaschi: l’Abbazia di San Benedetto in Vall’Alta, ad Albino, il Ponte San Michele, tra Paderno e Calusco, il·municipio di Clusone e Orologio Astronomico Fanzago a Clusone.

La classifica provvisoria traccia la mappa di un’Italia variegata, insolita e sorprendente, fatta di “luoghi del cuore” capaci di muovere e unire le comunità - comprese centinaia di scuole in tutta Italia e persino alcune Università - per l’amore e la difesa del patrimonio d’arte e natura. Scorrendo la lista dei luoghi più segnalati a oggi, si incontrano antiche dimore, aree naturalistiche, litorali, parchi, grotte preistoriche, borghi, abbazie, castelli, imponenti esempi di archeologia industriale, disseminati in tutta la Penisola, e ancora botteghe tradizionali, fortezze, ferrovie e ponti storici, fari, alberi secolari, iconici luoghi di aggregazione, monumenti identitari e, addirittura, un presepe subacqueo, una scogliera e un’isola.

Si vota fino al 15 dicembre

La gara è aperta e tutto può succedere nell’ultimo mese di censimento. Oltre un milione di segnalazioni sono già state raccolte e c’è tempo fino al 15 dicembre 2026 per votare e unirsi a questa straordinaria e appassionata mobilitazione, che vede in prima linea, in questa edizione più che nelle precedenti, i giovani, che numerosi rispondono all’appello per la difesa e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale in cui si riconoscono e per il quale “fanno squadra”.

La parola che riassume il coinvolgimento che ogni edizione de “I Luoghi del Cuore” genera è passione. Questa anima le oltre centocinquanta realtà – associazioni, Comuni, Parrocchie, ma anche comitati nati proprio per la partecipazione al censimento e moltissime scuole – che in tutta Italia stanno raccogliendo voti per i luoghi che hanno a cuore. Oltre 70 hanno già superato la soglia delle 3.000 segnalazioni che consentono, dopo la chiusura del censimento, l’accesso al Bando per la candidatura di progetti e la richiesta di un sostegno economico, con un sistema che ha permesso dal 2003 a oggi di sostenere 180 progetti in tutta Italia, grazie al programma di FAI e Intesa Sanpaolo.

Luoghi del cuore del Fai, ultimo mese di voto. In classifica Albino, il ponte San Michele e Clusone
L’Abbazia di Vall'Alta ad Albino

Primo premio da 70mila euro

La fase finale del censimento è la più intensa, soprattutto per chi aspira a ottenere il sostegno economico del programma. Chi salirà sul podio nazionale si aggiudicherà, rispettivamente, 70.000 euro, 60.000 euro e 50.000 euro, previa presentazione di un progetto di restauro o valorizzazione culturale. La soglia di 3.000 voti è indispensabile per l’accesso al Bando, ma raggiungere un numero più alto di segnalazioni è importante perché dà la possibilità di richiedere maggiori fondi e offre l’occasione di avere più visibilità e generare impatti virtuosi sul territorio.

I primi posti della classifica provvisoria della Lombardia

Questi i primi posti della classifica provvisoria in Lombardia: .Abbazia Benedettina di Rodengo dei Santi Nicola e Paolo VI, Rodengo Saiano (Brescia), all’8° posto della classifica nazionale provvisoria, Abbazia di San Benedetto in Vall’Alta di Albino , Ponte San Michele, Paderno d’Adda, la Cascina Monluè, Milano, ilFaro Voltiano, Brunate (Como), il santuario della Madonna del Castello, Carpenedolo (Brescia), il santuario di Santa Maria Assunta, Magenta (Milano), il m unicipio di Clusone e l’Orologio astronomico Fanzago, Clusone.

Tra le novità più rilevanti in Lombardia, l’ascesa dell’Abbazia Benedettina di Rodengo dei Santi Nicola e Paolo VI, Rodengo Saiano (Brescia), che rimonta anche nella classifica provvisoria dei dieci luoghi più votati a livello nazionale.

Luoghi del cuore del Fai, ultimo mese di voto. In classifica Albino, il ponte San Michele e Clusone
La torre dell’Orologio di Clusone

La partecipazione delle scuole

Tante le attivazioni nate di recente per la raccolta voti - come per il Santuario di Magenta - e con l’avvio dell’anno scolastico si è innescata anche un’importante partecipazione delle scuole, che stanno aiutando molti luoghi a scalare la classifica. Al mondo scolastico è dedicata quest’anno un’attenzione speciale da parte del Fai, per rafforzare l’azione educativa e di sensibilizzazione dei giovani alla conoscenza e all’importanza della tutela dei luoghi in cui vivono e integrare gli studenti, con le loro famiglie, e gli istituti scolastici nelle “comunità di patrimonio”, contribuendo a formare cittadini attenti e partecipi del presente e del futuro dei territori.

Si possono votare tutti i luoghi che si desiderano, senza un limite numerico, fino al 15 dicembre. I voti cartacei che arriveranno alla Fondazione entro la conclusione del censimento verranno conteggiati nella classifica finale, che sarà resa nota a febbraio 2027.

Per votare e per consultare la classifica provvisoria completa www.iluoghidelcuore.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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