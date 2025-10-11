Madre ottantenne e figlio investiti da scooter a Casnigo: lei è grave

Madre e figlio sono stati investiti da uno scooter mentre, da bordo strada, stavano sistemando la siepe della loro abitazione. È accaduto venerdì 10 ottobre, poco prima delle 18,30, in via Brusit a Casnigo. La donna, 83 anni, è stata portata all’ospedale Papa Giovanni in elicottero: le sue condizioni sono molto gravi, la prognosi è riservata. Lesioni meno gravi ha riportato il figlio, di 57 anni: è finito in codice giallo all’ospedale di Seriate. Ferito anche il conducente dello scooter, di 67 anni, pure lui di Casnigo, che è caduto dopo l’impatto con i due pedoni: è stato medicato e poi portato in codice verde all’ospedale di Alzano. Qui è risultato positivo al pre-test sul tasso alcolemico.

Stavano sistemando la siepe

Madre e figlio si trovavano a bordo strada, sulla banchina, e cioè nell’area di sicurezza della carreggiata delimitata da una striscia bianca e riservata ai pedoni. Erano impegnati a sistemare la siepe della loro abitazione. Il motociclista è sopraggiunto in sella al suo scooter Piaggio Vespa di colore bianco. L’uomo ha perso il controllo del mezzo, ha sbandato e ha finito per travolgere i due. Madre e figlio sono stati scaraventati a terra. Anche il motociclista, dopo l’urto, è finito sull’asfalto.

Le condizioni della pensionata sono apparse da subito molto gravi. Da Sondrio è stata fatta decollare l’eliambulanza. La donna è stata caricata sul velivolo e trasportata in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Il figlio invece è stato soccorso da un equipaggio della Croce Rossa di Alzano e portato in autoambulanza all’ospedale Bolognini di Seriate in codice giallo. Il motociclista è stato sottoposto al pre-test alcolemico con un etilometro portatile, da cui è emersa una significativa presenza di alcol nel sangue. È stato poi portato all’ospedale di Alzano con un’autolettiga della Croce Verde di Colzate. Qui è stato sottoposto a prelievi sanguigni per stabilire con più precisione il tasso alcolemico: gli esiti di questo secondo test, che è più attendibile, a tarda ora non erano ancora noti.