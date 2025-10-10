Madre e figlio investiti da una moto a Casnigo: la donna di 83 anni è grave

Una donna di 83 anni e il figlio di 57 stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali per tornare nella loro abitazione a pochi metri di distanza in via Brusit a Casnigo, quando sono stati investiti da un 67enne al volante di un motorino.

L’intervento dei soccorsi

L’impatto è stato violento tanto che le condizioni della donna sono parse subito gravi. Oltre alle due ambulanze, una della Croce Verde di Colzate e l’altra della Croce Rossa di Alzano, si è alzato in volo anche l’elisoccorso da Sondrio.

Le condizioni dei feriti