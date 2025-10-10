Cronaca / Valle Seriana
Venerdì 10 Ottobre 2025
Madre e figlio investiti da una moto a Casnigo: la donna di 83 anni è grave
L’INCIDENTE. I soccorsi sono partiti alle 18.30 di venerdì 10 ottobre anche con l’elicottero.
Casnigo
Una donna di 83 anni e il figlio di 57 stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali per tornare nella loro abitazione a pochi metri di distanza in via Brusit a Casnigo, quando sono stati investiti da un 67enne al volante di un motorino.
L’intervento dei soccorsi
L’impatto è stato violento tanto che le condizioni della donna sono parse subito gravi. Oltre alle due ambulanze, una della Croce Verde di Colzate e l’altra della Croce Rossa di Alzano, si è alzato in volo anche l’elisoccorso da Sondrio.
Le condizioni dei feriti
I sanitari hanno stabilizzato i due feriti e poi li hanno portati in ospedale. La più grave, come detto, la donna di 83 anni, mentre il figlio non desta preoccupazioni, ed è stato trasportato all’ospedale Bolognini di Seriate in codice giallo.
