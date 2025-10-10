Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Seriana
Venerdì 10 Ottobre 2025

Madre e figlio investiti da una moto a Casnigo: la donna di 83 anni è grave

L’INCIDENTE. I soccorsi sono partiti alle 18.30 di venerdì 10 ottobre anche con l’elicottero.

Si è alzato in volo anche l’elicottero per soccorrere una donna di 83 anni investita da un motorino nella serata di venerdì 10 ottobre a Casnigo
Si è alzato in volo anche l’elicottero per soccorrere una donna di 83 anni investita da un motorino nella serata di venerdì 10 ottobre a Casnigo
(Foto di Archivio)

Casnigo

Una donna di 83 anni e il figlio di 57 stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali per tornare nella loro abitazione a pochi metri di distanza in via Brusit a Casnigo, quando sono stati investiti da un 67enne al volante di un motorino.

L’intervento dei soccorsi

L’impatto è stato violento tanto che le condizioni della donna sono parse subito gravi. Oltre alle due ambulanze, una della Croce Verde di Colzate e l’altra della Croce Rossa di Alzano, si è alzato in volo anche l’elisoccorso da Sondrio.

Le condizioni dei feriti

I sanitari hanno stabilizzato i due feriti e poi li hanno portati in ospedale. La più grave, come detto, la donna di 83 anni, mentre il figlio non desta preoccupazioni, ed è stato trasportato all’ospedale Bolognini di Seriate in codice giallo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Casnigo
Seriate
Sondrio
Disastri, Incidenti
Incidenti nei trasporti
Croce Verde di Colzate