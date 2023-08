Malore in quota, i rifugisti lo salvano col defibrillatore

Da quando i defibrillatori sono stati installati nei rifugi del Cai di Bergamo nel 2007, sono stati usati cinque volte per casi di emergenza. Domenica 6 agosto, al rifugio Merelli al Coca (a quasi 2.000 metri, nel territorio di Valbondione), per la prima volta hanno salvato la vita ad una persona. All’inizio di luglio un intervento simile era stato effettuato al rifugio Alpe Corte, ma non era bastato per salvare un uomo di Albino, morto un paio di giorni dopo in ospedale. Domenica, invece, tutto è andato per il meglio. Lo racconta il dottor Luca Barcella, direttore del Servizio di immunoematologia e medicina trasfusionale dell’ospedale Papa Giovanni, membro della Commissione medica del Cai di Bergamo sin dal 2004 .

Il dottor Luca Barcella con i rifugisti Fabrizio Gonella e Silvana Rodigari

(Foto di Francesco Ferrari)

portato con sé il defibrillatore. «L’uomo era ancora cosciente, ma aveva un formicolio al braccio sinistro e il senso di un peso sullo sterno: i classici sintomi di arresto cardiaco. La persona è svenuta sotto gli occhi del rifugista, che subito gli ha applicato il defibrillatore e ha effettuato il massaggio cardiaco. Dopo 15 minuti circa è arrivato l’elicottero che l’ha trasportato all’ospedale Papa Giovanni». L’uomo è andato subito in Emodinamica, quindi in Terapia intensiva cardiochirurgica. «Già dopo un giorno è stato estubato - dice Barcella -. Non ha riportato nessuna conseguenza neurologica dall’arresto cardiaco: un intervento di un’efficacia eccezionale». Dopo qualche giorno di ospedale, potrà tornare a vivere come prima. Il tempismo è stato perfetto. «In montagna il tempo per salvare la vita di una persona è di 10 minuti, altrimenti il cervello risente dei danni in maniera definitiva: si va incontro alla morte cerebrale. Nell’intervento all’Alpe Corte il problema era stato proprio il tempo critico in cui il sangue non è arrivato al cervello».