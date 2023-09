Maria, una forza della natura: 102 anni compiuti in un «soffio»

I lavoro nei campi e in vigna

Le tre «achette»

Il canto e la squadra del cuore

Non solo il lavoro in campagna, Maria si è dedicata alle faccende di casa e alla cura dei figli coltivando due grandi passioni: l’Atalanta, squadra del cuore, e il canto. «Cantavo sempre mentre lavoravo nella vigna, le canzoni di quegli anni piene di melodie e in chiesa durante la Messa. Ero molto intonata e la mia voce veniva apprezzata dal parroco». L’elisir di Maria è la sua giovialità nell’aver percorso un cammino di oltre cento anni con il sorriso e la serenità dei saggi. Il 14 settembre è stato un giorno di festa sentito da tutta la comunità, che si è unita ai figli Andrea e Pierluigi, alle nuore e ai sette nipoti per augurare un compleanno davvero speciale a Maria Barcella che è oggi, con i suoi 102 anni, la decana del paese.