Montagna, boom di visitatori al Farno e Valpiana

Boom di visitatori al monte Farno e in Valpiana, come non si vedeva da anni. Basti pensare che, nell’arco del 2021, il Comune di Gandino ha venduto 33.200 Gratta e sosta e, dato che ogni biglietto vale due euro, ha incassato un totale di circa 66.400 euro. Si tratta di una differenza netta rispetto ai dati dei due anni precedenti. Nel 2020 i Gratta e sosta venduti non toccavano i 27 mila euro, mentre l’anno precedente (pre-pandemia) erano poco più di 24 mila. Se ipotizziamo almeno due persone per automobile, possiamo rilevare che negli ultimi dodici mesi sono state oltre 65 mila le persone che hanno percorso i sentieri di Farno e Valpiana.