Neve sulle Orobie sopra i 1.600 metri, ma i rododendri sono ancora in fiore - Foto

La neve torna sulle Orobie bergamasche, spingendosi fino a quote relativamente basse. Nella mattinata di sabato 7 novembre i fiocchi hanno imbiancato il Passo della Manina , sopra Lizzola, a circa 1.800 metri , scendendo fino ai 1.600 metri e, localmente, anche attorno ai 1.500 nelle vallette più strette.

Neve sulle Orobie, temperature attorno allo zero a 2.000 metri

Le stazioni meteorologiche del Passo San Marco a Mezzoldo, di Capanna 2000 a Oltre il Colle e del rifugio Curò a Valbondione hanno rilevato temperature minime attorno agli zero gradi, a circa 2.000 metri di quota .

A Lizzola i rododendri fioriscono ancora a novembre

A rendere singolare il quadro autunnale è il contrasto con le fioriture tardive dei rododendri, osservate anche in questi giorni a circa 1.700 metri, in località Pasevra, sopra Lizzola. Questi arbusti fioriscono normalmente una sola volta all’anno, tra fine maggio e giugno. Negli ultimi anni, invece, sono state documentate nuove fioriture anche in autunno e persino a dicembre.