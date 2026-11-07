Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Seriana Sabato 07 Novembre 2026

Neve sulle Orobie sopra i 1.600 metri, ma i rododendri sono ancora in fiore - Foto

METEO. Con lo zero termico sceso intorno ai 2mila metri di quota, la perturbazione ha portato una piccola spruzzata di neve anche a quote più basse.

Lettura meno di un minuto.
Mirco Bonacorsi
Mirco Bonacorsi

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Neve sulle Orobie sopra i 1.600 metri, ma i rododendri sono ancora in fiore - Foto
Le fioriture anomale e tardive dei rododendri sopra Lizzola di Valbondione, sul prato la prima neve scesa a quote attorno ai 1.600 metri di quota. 7 novembre 2026.
(Foto di Mirco Bonacorsi)

Valbondione

La neve torna sulle Orobie bergamasche, spingendosi fino a quote relativamente basse. Nella mattinata di sabato 7 novembre i fiocchi hanno imbiancato il Passo della Manina, sopra Lizzola, a circa 1.800 metri, scendendo fino ai 1.600 metri e, localmente, anche attorno ai 1.500 nelle vallette più strette.

Una nevicata che segna il ritorno di un paesaggio più invernale sulle montagne bergamasche, dove però le temperature non hanno registrato cali particolarmente marcati.

Leggi anche

Neve sulle Orobie, temperature attorno allo zero a 2.000 metri

Le stazioni meteorologiche del Passo San Marco a Mezzoldo, di Capanna 2000 a Oltre il Colle e del rifugio Curò a Valbondione hanno rilevato temperature minime attorno agli zero gradi, a circa 2.000 metri di quota.

Neve sulle Orobie sopra i 1.600 metri, ma i rododendri sono ancora in fiore - Foto
La spruzzata di neve di sabato 7 novembre al passo della Manina a quota 1.800 metri sopra Valbondione in alta Val Seriana
(Foto di irco Bonacorsi)

A Lizzola i rododendri fioriscono ancora a novembre

A rendere singolare il quadro autunnale è il contrasto con le fioriture tardive dei rododendri, osservate anche in questi giorni a circa 1.700 metri, in località Pasevra, sopra Lizzola. Questi arbusti fioriscono normalmente una sola volta all’anno, tra fine maggio e giugno. Negli ultimi anni, invece, sono state documentate nuove fioriture anche in autunno e persino a dicembre.

Il fenomeno, già osservato sulle Orobie dal 2022, è legato alle temperature superiori alle medie stagionali, talvolta favorite dall’inversione termica. Lo stesso esemplare di Lizzola aveva mostrato fioriture anomale anche lo scorso anno, fino al 24 dicembre nel 2025.

Neve sulle Orobie sopra i 1.600 metri, ma i rododendri sono ancora in fiore - Foto
La spruzzata di neve di sabato 7 novembre al passo della Manina a quota 1.800 metri sopra Valbondione in alta Val Seriana
(Foto di Mirco Bonacorsi)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Valbondione
Mezzoldo
Previsioni
Bollettini meteo
Meteo