Oltressenda Alta, forte vento abbatte gli alberi. Chiusa la strada per le baite

Non è percorribile da venerdì 18 aprile, con mezzi fuoristrada, la «gippabile» che da Valzurio consente di raggiungere le Baite del Möschèl e i pascoli che circondano il pittoresco abitato. «Venerdì – spiega il sindaco di Oltressenda Alta, Giulio Baronchelli – una tromba d’aria ha investito la parte boschiva che dai prati alti di Valzurio, località Grescala, giunge fino a Fopa Fosca.

Gli alberi sradicati dal vento

(Foto di Pierino Bigoni)

La furia del vento ha sradicato decine di abeti, ma anche faggi, che in buona parte sono caduti sulla strada gippabile comunale per il Möschèl, ostruendola e non rendendola attualmente percorribile».