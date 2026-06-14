Parre è Città del Folklore 2026: primo Comune del Nord Italia

Parre è ufficialmente Città del Folklore 2026. Il riconoscimento nazionale, conferito dalla Fitp, Federazione Italiana Tradizioni Popolari, premia una comunità da sempre impegnata nella tutela e nella valorizzazione delle proprie tradizioni popolari. Si tratta del primo Comune del Nord Italia a ottenere questo titolo. In precedenza, nel 2021, era stata Bergamo a riceverlo come segno di vicinanza dopo la pandemia.

Due giorni di festa nel centro storico

Il riconoscimento è arrivato al termine di un fine settimana ricco di iniziative. La festa è iniziata sabato al Pala Don Bosco dell’oratorio, con aperitivo, cena a base di piatti tipici e intrattenimento musicale.

(Foto di M) Domenica, invece, le vie del centro storico si sono animate fin dal mattino con bancarelle ed espositori. Dopo la Messa delle 10.30, in piazza Fontana si è tenuta la seduta del Consiglio comunale, durante la quale è stato consegnato ufficialmente il titolo di Città del Folklore 2026 alla comunità di Parre. Nel pomeriggio spazio agli spettacoli e alle esibizioni dei gruppi folkloristici arrivati da diverse zone d’Italia. La manifestazione si è conclusa in serata con la cena nei punti ristoro allestiti in paese.

A Parre il raduno Fitp Lombardia

La due giorni è stata anche l’occasione per ospitare il ventesimo Raduno regionale Fitp Lombardia, con 23 gruppi presenti. Quasi 400 persone hanno animato le strade di Parre con costumi, colori e musica. Accanto ai gruppi lombardi hanno partecipato anche delegazioni boliviane e ucraine, già radicate sul territorio.

«È stato davvero un bel fine settimana – commenta Francesco Gatto, presidente del comitato regionale Fitp –. Emozionante e molto partecipato il momento del conferimento ufficiale del riconoscimento. Parre se lo merita, senza dubbio».

Il sindaco: «Risultato che ripaga gli sforzi»