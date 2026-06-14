Parre è Città del Folklore 2026: primo Comune del Nord Italia
L’INIZIATIVA. Parre è il primo Comune del Nord Italia a ricevere il riconoscimento della Fitp. Festa nel weekend con gruppi folkloristici da tutta la Lombardia.Lettura 1 min.
Parre
Parre è ufficialmente Città del Folklore 2026. Il riconoscimento nazionale, conferito dalla Fitp, Federazione Italiana Tradizioni Popolari, premia una comunità da sempre impegnata nella tutela e nella valorizzazione delle proprie tradizioni popolari. Si tratta del primo Comune del Nord Italia a ottenere questo titolo. In precedenza, nel 2021, era stata Bergamo a riceverlo come segno di vicinanza dopo la pandemia.
Due giorni di festa nel centro storico
Il riconoscimento è arrivato al termine di un fine settimana ricco di iniziative. La festa è iniziata sabato al Pala Don Bosco dell’oratorio, con aperitivo, cena a base di piatti tipici e intrattenimento musicale.
Domenica, invece, le vie del centro storico si sono animate fin dal mattino con bancarelle ed espositori. Dopo la Messa delle 10.30, in piazza Fontana si è tenuta la seduta del Consiglio comunale, durante la quale è stato consegnato ufficialmente il titolo di Città del Folklore 2026 alla comunità di Parre. Nel pomeriggio spazio agli spettacoli e alle esibizioni dei gruppi folkloristici arrivati da diverse zone d’Italia. La manifestazione si è conclusa in serata con la cena nei punti ristoro allestiti in paese.
A Parre il raduno Fitp Lombardia
La due giorni è stata anche l’occasione per ospitare il ventesimo Raduno regionale Fitp Lombardia, con 23 gruppi presenti. Quasi 400 persone hanno animato le strade di Parre con costumi, colori e musica. Accanto ai gruppi lombardi hanno partecipato anche delegazioni boliviane e ucraine, già radicate sul territorio.
«È stato davvero un bel fine settimana – commenta Francesco Gatto, presidente del comitato regionale Fitp –. Emozionante e molto partecipato il momento del conferimento ufficiale del riconoscimento. Parre se lo merita, senza dubbio».
Il sindaco: «Risultato che ripaga gli sforzi»
Soddisfazione anche da parte dell’amministrazione comunale, che da tempo lavorava all’evento. «È stato un lavoro intenso – sottolinea il sindaco Francesco Ferrari – portato avanti con convinzione e condiviso con il territorio. Fin da subito abbiamo creduto in questo progetto. Vedere oggi questo risultato ci ripaga di tutti gli sforzi ed è uno stimolo a continuare su questa strada».
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