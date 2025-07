Pianta sulla statale 671 della Valle Seriana, rimossa dopo oltre due ore

C’era il timore che il maltempo potesse colpire nuovamente il territorio bergamasco già in fortemente colpito dai nubifragi degli ultimi 3 giorni, ma alla fine la perturbazione è passata senza danni nel pomeriggio di martedì 8 luglio. Anche se in Val Seriana verso le 15.30 una pianta è caduta sulla strada, ostruendo parte della carreggiata, lungo la statale 671 in territorio di Casnigo.

Il tratto interessato, non lontano dall’azienda Itema, non ha creato danni a cose o a persone ma limitazioni alla circolazione con qualche coda per chi viaggiava in in direzione Bergamo.