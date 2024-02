Pora, torna l’elettricità. Maltempo, impianti chiusi anche mercoledì - Video

Guasto sulla linea elettrica di media tensione al monte Pora, martedì 27 febbraio, a causa delle abbondanti nevicate. In seguito al danneggiamento di un cavo, nella giornata gli impianti sono rimasti chiusi perché senza elettricità. Senza elettricità anche gli uffici e tutta la struttura. Il guasto elettrico ha coinvolto anche abitazioni e attività commerciali. L’Enel è scesa in campo per il ripristino. In serata, poco dopo le 19,30, l’erogazione è ripartita.

La stazione sciistica di Monte Pora resterà chiusa anche mercoledì 28 febbraio: «Domani (mercoledì 28) Monte Pora chiuso causa maltempo. A giovedì», è l’avviso apparso nel pomeriggio sulla pagina Facebook della stazione. Una scelta precauzionale, dovuta al fatto che il guasto elettrico era complesso e fino a sera non c’è stata la certezza del ripristino, alla neve abbondante scesa nelle ultime ore e all’incertezza del meteo. Lo stop servirà a rimettere in sicurezza le piste e prepararle al meglio per giovedì, quando la stazione riaprirà.