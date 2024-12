Pradalunga, la chiesa di Cornale fa il pieno di letterine a Santa Lucia. Doni per i più bisognosi

Arrivano con una mano stretta in quella dei genitori e una letterina chiusa tra le dita dell’altra. Gli occhi scintillano di attesa. Molti hanno con sé anche una borsa con alcuni giocattoli da donare. La chiesa di Santa Lucia a Cornale, frazione di Pradalunga, è in questi giorni meta di tantissimi bambini, che si recano qui - in una delle pochissime chiese dedicate alla santa in Lombardia - per portare le proprie letterine, ma non solo.

Santa Luica, in campo catechisti e volontari dell’Avis

«A differenza di quanto avviene da altre parti, qui noi offriamo un momento di accoglienza dei bambini - spiega Ileana Rescati, presidente dell’Avis di Pradalunga, che organizza questa iniziativa da 15 anni, insieme alla sezione Avis di Nembro e ai catechisti della parrocchia di Cornale -. Quando entrano in chiesa, i bambini trovano alcuni catechisti, che raccontano loro la storia di Lucia e regalano un kit di accoglienza della santa, con un po’ di fieno per l’asinello, una striscia di carta da mettere in casa per dare il benvenuto a Santa Lucia e un cartoncino con una preghiera e la sua storia». All’esterno sono presenti, invece, i volontari di Avis: «Offriamo una tazza di tè con i biscotti, oltre ai gadget dell’associazione: è il nostro modo per farci conoscere e sensibilizzare gli adulti all’importanza di donare sangue».

Quando entrano in chiesa, i bambini trovano alcuni catechisti, che raccontano loro la storia di Lucia e regalano un kit di accoglienza della santa Oltre a consegnare la letterina e ad ascoltare la storia di Santa Lucia, i bambini spesso portano qui un giocattolo, da lasciare in un grande cartone: «Proponiamo loro di rinunciare a un gioco in buono stato e di donarlo ai bambini più bisognosi, nell’attesa che Santa Lucia porti loro qualcos’altro».

Già più di 200 letterine per Santa Lucia

Nello scorso fine settimana sono state più di 200 le letterine raccolte nella chiesa di Cornale. «In questo fine settimana ci aspettiamo ancor più bambini - prosegue Ileana -. Molti stanno arrivando anche da lontano, non solo dalla Val Seriana: abbiamo ricevuto la visita, per esempio, di bambini di Arcene e Bolgare».

In settimana sono venuti a Cornale invece alcuni gruppi organizzati, non solo di bambini. Oltre alla scuola materna del paese e a quella di Cisano, «anche gruppi di anziani, come la Residenza leggera di Pradalunga e la Fondazione Honegger di Albino: anche loro hanno ascoltato la storia di Santa Lucia in chiesa e hanno ricevuto i nostri doni».