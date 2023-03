Prevenzione e salute, RogerVax in campo con vaccinazione e informazione

L’educazione alla salute nelle scuole e le campagne di vaccinazione sono le aree operative all’associazione senza scopo di lucro «RogerVax Odv» promosse in questo primo anno di attività. Il direttivo dell’associazione ha presentato ai soci il bilancio dell’ente (approvato all’unanimità) e i progetti già concretizzato e in cantiere. RogerVax, nata a febbraio del 2022, ricorda Giancarlo Roggerini, il coordinatore infermieristico del Presidio Territoriale Val Seriana e Val di Scalve scomparso 3 anni fa, il 10 aprile 2020, per Covid. Una persona conosciuta e stimata e che nella sua attività lavorativa si occupava anche di coordinare le campagne vaccinali. Nel ricordo del suo impegno e dei valori condivisi con la moglie Valeria Manfredi (infermiera vaccinatrice e presidente dell’associazione) è nata RogerVax che ha come obiettivo «promuovere la cultura delle vaccinazioni nella società e diffondere l’azione vaccinale verso i territori e le persone più disagiate» ma anche la prevenzione e l’educazione alla salute. Tra i progetti promossi incontri divulgativi e alcune importanti iniziative come quella con Caritas e Ats Bergamo.