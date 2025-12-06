Prevenzione e sicurezza, la Valle Seriana riaccende l’edizione invernale di «On the Road»

A 18 anni dalla sua prima edizione, il progetto Ragazzi n the Road torna ad accendere i riflettori sulla prevenzione, la promozione di stili di vita sani e sulla formazione civica ed esperienziale nella terra dove il format è nato. La quarta edizione invernale del progetto «On the Road in Valle Seriana», sostenuta e coordinata dalla Comunità Montana Valle Seriana e promossa dall’associazione Ragazzi On the Road APS, si svolgerà dal 15 al 21 dicembre e coinvolgerà undici Comuni: Albino, Alzano Lombardo, Ardesio, Clusone, Gandino, Gazzaniga, Nembro, Parre, Peia, Selvino e Valbondione.

La giornata inaugurale si svolgerà l'11 dicembre all'Auditorium Comunale "Benvenuto e Mario Comunetti" di Albino, dove i circa 35 giovani selezionati da tutta la Valle Seriana inizieranno il loro percorso immersivo accanto alle Istituzioni e ai professionisti che ogni giorno operano per la sicurezza e la legalità sul territorio. Con l'occasione il Comune di Albino - alla prima partecipazione - presenterà alla comunità i 12 studenti albinesi che da dicembre al prossimo giugno 2026 prenderanno parte al percorso formativo; ragazzi e ragazze provenienti dagli Istituti Secondari di II Grado "ABF" e "Oscar Romero" di Albino, "Edoardo Amaldi" di Alzano Lombardo, "Isiss Valle Seriana" di Gazzaniga, grazie alla collaborazione con le politiche giovanili e il Tavolo delle Politiche Giovanili di Albino. Sette studenti, inoltre, affiancheranno Forze dell'Ordine e soccorritori il prossimo febbraio, in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026. Un'opportunità unica di toccare con mano la catena operativa dell'emergenza-urgenza non solo nel proprio territorio di residenza, ma anche sulle venue di gara e i presidi sanitari di un evento sportivo di caratura planetaria.

Ragazzi On the Road a Clusone con la polizia locale Il progetto è sostenuto con convinzione dalla Comunità Montana Valle Seriana, che da anni ne condivide la mission educativa. Nell’alta valle può contare anche sul prezioso supporto del Lions Club – Città di Clusone e Valle Seriana Superiore e sulla collaborazione con l’Istituto “Andrea Fantoni” di Clusone, realtà che continuano a credere nell’importanza di affiancare al percorso didattico esperienze civiche che avvicinino i giovani alle Istituzioni dei loro territori.

Una settimana sul campo

Durante la settimana, i partecipanti vivranno le attività con le Polizie Locali dei Comuni aderenti, attraverso presidi del territorio, attività di prevenzione degli incidenti e delle dinamiche operative legate alla gestione delle emergenze. Accanto a loro, un ruolo centrale è svolto anche dai Vigili del Fuoco presso i distaccamenti di Clusone e Gazzaniga, che permetteranno ai giovani di osservare da vicino le procedure di soccorso tecnico urgente e il coordinamento degli interventi.

Notte On the Road a Clusone Come in ogni edizione, forte sarà la collaborazione con Areu – Agenzia Regionale Emergenza Urgenza che, insieme ad AAT 118 e alle associazioni di volontariato della zona, offrirà ai ragazzi un’immersione reale nel mondo del soccorso sanitario. Quest’anno sono coinvolti Croce Rossa Italiana – Comitato di Alzano Lombardo, Croce Blu di Gromo, Croce Verde di Colzate, Corpo Volontari Presolana e Croce Rossa Italiana – Comitato di Bergamo, quest’ultima con un’esperienza dedicata al servizio mensa per le persone in difficoltà, favorendo così un’importante riflessione sul valore della solidarietà.

L’edizione 2025 vede inoltre la partecipazione di Asst Bergamo Est, che accoglierà i ragazzi nei Pronto Soccorso di Alzano Lombardo e Piario. Non manca la collaborazione con l’Arma dei Carabinieri a Clusone e Gandino e la Tenenza di Clusone della Guardia di Finanza- che contribuiranno a illustrare il ruolo dell’Autorità nella tutela quotidiana della legalità, e con la Polizia Provinciale di Bergamo - attiva anche in ambito ambientale.

Una comunità che educa alla legalità

Come sempre, il fulcro del progetto rimane la prevenzione: rendere i giovani protagonisti e più consapevoli, più attenti, più vicini alle Istituzioni che operano per la sicurezza di tutti. La formazione preliminare condotta dall’équipe educativa dell’Associazione accompagnerà i ragazzi nella comprensione delle responsabilità, dei linguaggi e delle dinamiche operative che incontreranno sul campo, aiutandoli a vivere questa esperienza con maturità e senso civico.

La quarta edizione in Valle Seriana conferma così un percorso ormai radicato, capace di crescere grazie alla cooperazione tra enti, amministrazioni, Forze dell’Ordine, operatori sanitari e volontari. Una comunità che educa attraverso la realtà, aprendo ai giovani uno sguardo autentico sul valore delle regole, del rispetto e della solidarietà.

Iscrizioni ancora aperte