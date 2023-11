Quattro anni di soprusi ai famigliari: arrestato 56enne

Il 16 novembre i carabinieri della Stazione di Fiorano al Serio , hanno arrestato e portato in carcere a Bergamo, un 56enne per avere perpetrato dal 2015 al 2019 una serie di soprusi nei confronti dei genitori e della sorella che vivevano con lui.

L’uomo, che ha quasi sempre vissuto con i genitori in un comune della Val Seriana, nel periodo che va dal 2015 e fino al 2018 si è reso responsabile di maltrattamenti verso i famigliari per essere mantenuto ed avere allo stesso tempo disponibilità economica per acquistare la droga di cui faceva uso.