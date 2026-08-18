Ragazzini picchiati al parco a Clusone, la denuncia di una madre
IL CASO. Picchiati, spintonati e presi a schiaffi da un gruppetto di adolescenti nell’area del campetto da calcio al Parco del Castello di Clusone.Lettura meno di un minuto.
Clusone
È successo ad alcuni ragazzini tra gli 11 e i 13 anni alla vigilia di Ferragosto. Erano le 22 circa e i ragazzini, che si trovano in villeggiatura sul territorio della Conca della Presolana, stavano giocando, mentre i genitori erano nel bar del parco.
Una delle madri ha raccontato che il figlio e i suoi amici avrebbero chiesto a un altro gruppetto di adolescenti di poter giocare insieme, ma uno di questi ultimi, dopo aver allontanato la palla, avrebbe preso per il volto e spinto a terra il figlio della donna. «A turno ogni tanto andavamo a controllarli – ha spiegato la donna – e quando mi sono avvicinata ho visto che stava succedendo qualcosa. Mio figlio,come poi mi hanno riferito, era appena stato preso per il volto e spinto a terra da un ragazzino che lo aveva minacciato: “se chiami tua mamma ti porto ancora più al buio e ti picchio”, gli ha detto. Nel frattempo un altro stava malmenando un amico di mio figlio. Mi sono avvicinata e l’ho allontanato. Mentre li sgridavo sono scappati»
. La donna, spaventata, ha portato a casa il figlio e il giorno successivo si è presentata dai carabinieri per sporgere denuncia contro ignoti: «Abbiamo fornito una descrizione accurata dei tre ragazzini», ha concluso. Sull’episodio sono in corso gli accertamenti della Compagnia dei Carabinieri di Clusone, anche attraverso la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza.
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