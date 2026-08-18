Ragazzini picchiati al parco a Clusone, la denuncia di una madre

Una delle madri ha raccontato che il figlio e i suoi amici avrebbero chiesto a un altro gruppetto di adolescenti di poter giocare insieme, ma uno di questi ultimi, dopo aver allontanato la palla, avrebbe preso per il volto e spinto a terra il figlio della donna. «A turno ogni tanto andavamo a controllarli – ha spiegato la donna – e quando mi sono avvicinata ho visto che stava succedendo qualcosa. Mio figlio,come poi mi hanno riferito, era appena stato preso per il volto e spinto a terra da un ragazzino che lo aveva minacciato: “se chiami tua mamma ti porto ancora più al buio e ti picchio”, gli ha detto. Nel frattempo un altro stava malmenando un amico di mio figlio. Mi sono avvicinata e l’ho allontanato. Mentre li sgridavo sono scappati»