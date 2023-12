Ritornati i pellegrini musicali: 15mila chilometri a piedi in omaggio all’arte

Da Milano alla Sicilia

«Il 28 novembre scorso siamo partiti dalla Casa di riposo dei musicisti in piazza Buonarroti a Milano dove riposa il grande compositore Giuseppe Verdi – così descrive le ultime due tappe del viaggio Leone Facoetti – A piedi abbiamo raggiunto prima Dalmine e il giorno successivo la Basilica di Santa Maria Maggiore dove appunto riposa Gaetano Donizetti, proprio come fece Renzo Tramaglino nei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Sono stati mesi ricchi di emozioni, soddisfazioni, fin dall’inizio del viaggio l’8 aprile dalla casa natale di Donizetti nel giorno del 175° anniversario della sua morte. La tappa successiva a Brescia per onorare l’indimenticabile pianista Arturo Benedetti Michelangeli e il compositore Antonio Bazzini, poi di città in città fino in Sicilia».