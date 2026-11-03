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Cronaca / Valle Seriana Martedì 03 Novembre 2026

Rovetta, cade sul sentiero verso la Valzurio: soccorso un 72enne

L’INCIDENTE. L’uomo ha battuto il volto durante un’escursione nella zona di Blum. Recuperato con l’elicottero, è stato portato all’ospedale «Papa Giovanni XXIII».

Lettura meno di un minuto.
Rovetta, cade sul sentiero verso la Valzurio: soccorso un 72enne
Sul luogo dell’incidente l’intervento dell’elisoccorso

Rovetta

Un escursionista di 72 anni è rimasto ferito nel primo pomeriggio di martedì 3 novembre durante una camminata nella zona di Blum, a Rovetta. Intorno alle 13.30 l’uomo, che si trovava con un gruppo di persone sul sentiero verso la Valzurio, è caduto battendo il volto a terra. Non riuscendo più a proseguire, è stato necessario chiedere aiuto al 112.

L’intervento nella zona di Blum

L’allarme è scattato inizialmente in codice rosso. Sul posto, a circa 1.200 metri di quota, non lontano dalla cappella degli alpini di Rovetta, sono intervenuti l’elisoccorso di Bergamo e i tecnici della squadra di Clusone del Soccorso alpino.

L’équipe sanitaria ha prestato le prime cure al 72enne, ma il punto in cui era caduto non consentiva il recupero diretto con l’elicottero. Due tecnici del Soccorso alpino lo hanno quindi trasportato in barella fino a una zona accessibile al velivolo.

Il trasferimento in ospedale

L’escursionista è stato accompagnato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in condizioni fortunatamente non gravi. Le operazioni si sono concluse circa due ore dopo l’allarme. Un fuoristrada del Soccorso alpino ha infine riportato a valle i tecnici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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