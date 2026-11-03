Rovetta, cade sul sentiero verso la Valzurio: soccorso un 72enne

Un escursionista di 72 anni è rimasto ferito nel primo pomeriggio di martedì 3 novembre durante una camminata nella zona di Blum, a Rovetta. Intorno alle 13.30 l’uomo, che si trovava con un gruppo di persone sul sentiero verso la Valzurio, è caduto battendo il volto a terra. Non riuscendo più a proseguire, è stato necessario chiedere aiuto al 112.

L’intervento nella zona di Blum

L’allarme è scattato inizialmente in codice rosso. Sul posto, a circa 1.200 metri di quota, non lontano dalla cappella degli alpini di Rovetta, sono intervenuti l’elisoccorso di Bergamo e i tecnici della squadra di Clusone del Soccorso alpino.

L’équipe sanitaria ha prestato le prime cure al 72enne, ma il punto in cui era caduto non consentiva il recupero diretto con l’elicottero. Due tecnici del Soccorso alpino lo hanno quindi trasportato in barella fino a una zona accessibile al velivolo.

Il trasferimento in ospedale