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Cronaca / Valle Seriana Martedì 18 Agosto 2026

Ruba un motorino, lo ricolora e prova a scambiare la targa: bloccato 32enne di Alzano

IL FURTO. È successo nei pressi Roè Volciano in provincia di Brescia: il 32enne, residente in provincia di Bergamo, è stato bloccato dai carabinieri di Castenedolo.

Lettura meno di un minuto.
Ruba un motorino, lo ricolora e prova a scambiare la targa: bloccato 32enne di Alzano
Il motorino rubato e «ricolorato»

Il motorino lo ha rubato a Roè Volciano in provincia di Brescia. Poi a Rezzato si è fermato per cambiargli colore e procurarsi delle targhe diverse e proseguire verso la bassa Val Seriana dove abita. Ma le sue operazioni non sono passate inosservate e i carabinieri della stazione di Castenedolo sono riusciti ad intercettare il ladro e denunciarlo per riciclaggio.

Il viaggio

Al centro della vicenda uno scooter che, nella notte tra domenica e lunedì 17 agosto, era parcheggiato in un piazzale a Roè Volciano. Attorno alle 4 l’uomo ha forzato il blocco di accensione e messo in moto per poi allontanarsi. A Rezzato si è fermato e, con una bomboletta spray ha colorato la carena di marrone e poi ha proseguito fino a quando ha visto un motorino fermo e ci si è avvicinato. A quel punto ha cercato di smontare la targa per scambiarle tra i due ciclomotori e rendere più difficile la sua identificazione, ma è stato notato e la segnalazione è arrivata alla centrale operativa che ha mandato in zona una pattuglia.

L’uomo ha cercato di nascondersi ma è stato raggiunto e bloccato. Si tratta di un 32enne, residente ad Alzano Lombardo. Quando è stato perquisito aveva addosso anche alcuni grammi di cocaina sintetica Mdpv e alcuni arnesi da scasso che sono stati sequestrati.

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