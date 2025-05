Storica insegnante scomparsa nel 2014, per 25 anni Gesuina Imberti fu anche sindaca. Classe 1921, è stata tra le prime donne a ottenere una laurea in paese, insignita del titolo di Cavaliere della Repubblica nel dicembre 1977. Una vita interamente dedicata agli altri, tra attività amministrativa, insegnamento e volontariato.

Chi era Gesuina Imberti

Nata a Parre l’11 gennaio 1921,stidentessa all’istituto delle Canossiane a Bergamo, per ottenere il diploma si alzava alle 4,30 per raggiungere Ponte Nossa e prendere il treno per la città. Dopo qualche anno di insegnamento in alcune scuole in montagna, nel 1946 il trasferimento a Parre, iscrivendosi nel frattempo all’Università di Torino, dove nel 1956 si laurea in Lingue e letterature straniere.

Diventerà poi professoressa di francese alla scuola media di Ponte Nossa, e dal 1970 preside fino al 1979, anno della pensione. Negli anni si è impegnata molto anche a livello civile, religioso e sociale. Nel 1970, con alle spalle già nove anni come assessore, viene eletta sindaco, lo sarà per cinque legislature. In questi anni ricoprirà anche il ruolo di assessore in Comunità montana Valle Seriana Superiore, membro del comitato Asl (all’epoca Usl) e della sezione della Democrazia Cristiana. Impegni civili che le varranno il titolo di Cavaliere della Repubblica. Sin da giovane aderì alla Gioventù femminile dell’Azione Cattolica, e successivamente entrò a far parte delle Acli provinciali. Dal 1999 è stata anche presidente del Consiglio di amministrazione della scuola materna di Parre. Nell’ambito ecclesiale invece ha fatto parte del Consiglio pastorale diocesano, di quello parrocchiale e di quello vicariale. Per molti hanno è stata catechista, e ha sempre collaborato con l’Azione Cattolica parrocchiale. È stata inoltre membro attivo della Caritas parrocchiale e vicariale.

Tutte attività per cui si è profusa sino in tarda età, e senza mai lesinare tempo e aiuto ai propri familiari. Anzi, ha sempre considerato nipoti e pronipoti come figli e spesso, arrivando a casa sua, la si poteva trovare intenta nell’impartire qualche lezione privata ai pronipoti. Si è spenta, nel dicembre 2014, all’età di 93 anni.

Dicono di lei

«È stata una figura molto significativa per Parre – racconta Enza Pinna, amica di Gesuina Imberti, e tra i promotori dell’iniziativa –, così sin dal suo funerale ci siamo attivati per fare sì che le venisse intitolato qualcosa, era doveroso».