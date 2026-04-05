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Cronaca / Valle Seriana Domenica 05 Aprile 2026

Scappa dai carabinieri e si ribalta a Fiobbio di Albino: arrestato - Il video

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L’INSEGUIMENTO. All’alt intimato dai militari, il passeggero si è lanciato dal mezzo scappando nei campi limitrofi, mentre il conducente si è dato alla fuga.

Redazione Web
Redazione Web

Inseguimento ad alta velocità nel pomeriggio di venerdì 3 aprile, in Val Seriana. L’equipaggio di una pattuglia dei carabinieri, impegnato in un servizio di controllo di territorio nel comune di Gorle, ha notato una Volkswagen Taigo con a bordo due persone che, alla vista dei militari, hanno assunto un comportamento sospetto. All’alt intimato dai militari, il passeggero si è lanciato dal mezzo scappando nei campi limitrofi, mentre il conducente si è dato alla fuga con il mezzo, dando origine all’inseguimento.

Scappa dai carabinieri e si ribalta a Fiobbio di Albino: arrestato

L’inseguimento in Val Seriana

Un inseguimento ad alta velocità lungo diverse arterie della provincia, tra Gorle, Ranica, Villa di Serio, Alzano e Albino, con manovre pericolose, sorpassi azzardati, contromano, incroci attraversari con semaforo rosso, raggiungendo punte di 140 chilometri orari.

Il conducente del veicolo, per seminare i carabinieri, ha proseguito verso strade secondarie e sterrate, finendo per perdere il controllo del mezzo e ribaltarsi a Fiobbio di Albino. Quindi ha tentato la fuga a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato dai carabinieri, non prima di aver tentato di divincolarsi con calci e spinte.

L’uomo, cittadino marocchino classe 1987, è risultato senza patente e irregolare in Italia. Al termine della direttissima, nella mattinata di sabato 4 aprile, è stata applicata la misura dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. Il giudice ha poi rilasciato il nulla osta all’espulsione: al termine dell’udienza, l’uomo è stato condotto presso l’ufficio immigrazione della Questura.

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