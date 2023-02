Scontro fra due auto, tre feriti a Nembro

Schianto a Nembro nel primo pomeriggio di mercoledì 15 febbraio in via Roma. L’incidente stradale è avvenuto verso le 15,30, nei pressi della rotatoria all’ingresso del paese, e ha coinvolto una Volkswagen Golf e una Toyota Yaris. Cause e dinamica sono in corso d’accertamento da parte della polizia locale dell’Unione Insieme sul Serio, intervenuta insieme a tre ambulanze e un’automedica.