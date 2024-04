Scontro in galleria ad Albino, poi un incidente nella Montenegrone: traffico in tilt

Due incidenti sulla 671 – prima ad Albino e poi nella galleria Montenegrone – hanno mandato in tilt la circolazione in Val Seriana nel pomeriggio di venerdì 12 aprile. Il primo incidente verso le 16,30, nella prima galleria di Albino in direzione Clusone, ha visto coinvolti una macchina e un autocarro. Ferita la conducente della vettura, trasportata in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, illeso invece l’uomo alla guida dell’altro mezzo. In zona si sono formate code e rallentamenti, anche perché l’incidente è avvenuto in concomitanza con l’ora di punta del pomeriggio. Traffico anche sulle deviazioni per le provinciali su Pradalunga e per Nembro. Sul posto la polizia locale, il 118 e i vigili del fuoco. La strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia, poi è stata momentaneamente riaperta per un senso in direzione Clusone, ma quando sono arrivati i mezzi di soccorso per il recupero dei veicoli è stata richiusa. La riapertura definitiva poco prima delle 18,30.