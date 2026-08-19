Scontro tra un tir e una Jeep a Gazzaniga: famiglia in ospedale, lunghe code in Valle Seriana

Lo scontro ha coinvolto un mezzo pesante, diretto verso Clusone, ed una Jeep Compass che viaggiava in direzione Bergamo. Subito sul posto sono giunti i soccorsi per prendersi cura dei feriti ed i Vigili del Fuoco di Gazzaniga. L’uomo alla guida del tir è rimasto illeso, mentre per gli occupanti dell’auto, una famiglia composta da genitori (38 anni la donna e 46 per l’uomo), un figlio ed il cane, si è reso necessario il trasporto in ospedale. Nessuno è in pericolo di vita.