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Cronaca / Valle Seriana Mercoledì 19 Agosto 2026

Scontro tra un tir e una Jeep a Gazzaniga: famiglia in ospedale, lunghe code in Valle Seriana

L’INCIDENTE. Incidente nel pomeriggio del 19 agosto a Gazzaniga, al confine con Albino. Coinvolti un mezzo pesante e una Jeep Compass con a bordo una famiglia e il cane: nessuno è in pericolo di vita. Traffico a senso unico alternato e code in entrambe le direzioni.

Lettura meno di un minuto.
Micaela Gaiti
Micaela Gaiti
Scontro tra un tir e una Jeep a Gazzaniga: famiglia in ospedale, lunghe code in Valle Seriana
L’incidente di Gazzaniga
(Foto di Info traffico Val Seriana)

Gazzaniga

Soccorsi in azione, nel pomeriggio del 19 agosto, poco prima delle 15.30 per un incidente stradale andato in scena a Gazzaniga, sul confine con Albino, lungo la statale 671 della Valle Seriana in zona Pezzoli Shop.

Lo scontro ha coinvolto un mezzo pesante, diretto verso Clusone, ed una Jeep Compass che viaggiava in direzione Bergamo. Subito sul posto sono giunti i soccorsi per prendersi cura dei feriti ed i Vigili del Fuoco di Gazzaniga. L’uomo alla guida del tir è rimasto illeso, mentre per gli occupanti dell’auto, una famiglia composta da genitori (38 anni la donna e 46 per l’uomo), un figlio ed il cane, si è reso necessario il trasporto in ospedale. Nessuno è in pericolo di vita.

Stando ad una prima ricostruzione, affidata agli agenti della Polizia Locale di Nembro e Gazzaniga, si ipotizza che all’origine del sinistro vi sia un colpo di sonno del conducente della vettura. La strada è stata chiusa per consentire i soccorsi ed i rilievi. Nel pomeriggio si viaggia a senso unico alternato, e lunghe code si sono create in entrambi i sensi di marcia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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