Selvino, scontro frontale con un’auto: grave un motociclista di 17 anni

Un ragazzo di soli 17 anni è ricoverato in prognosi riservata nella Terapia intensiva dell’ospedale «Papa Giovanni XXIII» di Bergamo per le conseguenze di un gravissimo incidente stradale nel quale è rimasto coinvolto domenica pomeriggio mentre, in sella alla moto di un amico, saliva verso l’abitato di Selvino percorrendo la Provinciale 36 che collega Nembro con Aviatico passando per l’appunto per il noto centro turistico delle Orobie.

L’impatto molto violento

La moto «Ktm 125» si è scontrata frontalmente con un suv che viaggiava nella direzione opposta. Il trentacinquenne conducente dell’auto, una Toyota «Rav4», è rimasto praticamente illeso nello scontro con la moto, mentre il diciassettenne, bergamasco, è caduto rovinosamente a terra, picchiando la testa contro l’asfalto e perdendo i sensi.

L’incidente poco dopo le 15,30, nel tratto della Provinciale che porta a Selvino, poco dopo i tornanti che conducono verso l’altopiano, nei pressi della cava e lungo un tratto con diverse «S» sia per chi viaggia da Nembro verso Selvino sia per chi percorre la strada nella direzione opposta. I carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Clusone sono intervenuti per i rilievi e stanno ricostruendo in particolare le cause del violento frontale: dai primi riscontri, sembrerebbe che uno dei due mezzi abbia invaso la corsia opposta di marcia, probabilmente per una distrazione.

Immediati i soccorsi

I soccorsi sono scattati immediatamente: il 118 ha inviato a Selvino l’ambulanza dei volontari della locale associazione di soccorso e l’elicottero. Il diciassettenne ferito è stato stabilizzato sul posto e poi caricato a bordo dell’elicottero e trasferito al «Papa Giovanni» in codice rosso.

I carabinieri di Clusone hanno messo a verbale alcune testimonianze per ricostruire la dinamica dell’accaduto. L’urto è stato particolarmente violento: il diciassettenne indossava regolarmente il casco.

Sei feriti a Sedrina

E sei persone, tra cui un bambino di otto anni, sono rimasti feriti, per fortuna nessuno in maniera grave, in un altro incidente accaduto sempre ieri pomeriggio, attorno alle 18,20, lungo la Provinciale 470 della Valle Brembana all’altezza di Sedrina, prima dell’abitato e nei pressi delle strutture di «Unicalce Spa».

In questo caso si è trattato di uno scontro tra due autovetture, sulle quali viaggiavano per l’appunto le sei persone, il bambino di otto anni, altri tre uomini di 27, 30 e 69 anni e due donne, di 29 e 62 anni. Per soccorrerli il 118 ha inviato sul posto l’automedica e ben tre ambulanze, con le quali i feriti sono stati portati per un controllo tra gli ospedali «Papa Giovanni XXIII» e «Gavazzeni» di Bergamo. Tutti sono stati comunque portati via in codice verde.