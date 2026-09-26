Selvino, scontro tra un’auto e una moto: 22enne in ospedale con l’elisoccorso
L’INCIDENTE. Nella tarda mattinata di sabato 26 settembre lungo via Aviatico, la strada che collega Selvino ad Aviatico, in Valle Seriana.Lettura meno di un minuto.
Aviatico
Incidente in Valle Seriana con un ferito in gravi condizioni nella mattinata di sabato 26 settembre a Selvino, in via Aviatico all’incrocio con via Poggio Pineta. Lo scontro è avvenuto poco dopo le 11 e ha coinvolto una Fantic Caballero Rally 500 e una Seat Ibiza.
Ad avere la peggio è stato il 22enne in sella alla moto, per il quale è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso. Il ferito è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.
La prima ricostruzione dell’incidente
Secondo una prima ricostruzione i due veicoli stavano procedendo nella stessa direzione su via Aviatico. La Seat Ibiza, condotta da un uomo di 71 anni di Caprino, stava svoltando a sinistra in via Poggio Pineta con le frecce azionate, quando ha urtato il motociclista che invece, era in fase di sorpasso.
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