Selvino, scontro tra un’auto e una moto: 22enne in ospedale con l’elisoccorso

Incidente in Valle Seriana con un ferito in gravi condizioni nella mattinata di sabato 26 settembre a Selvino, in via Aviatico all’incrocio con via Poggio Pineta. Lo scontro è avvenuto poco dopo le 11 e ha coinvolto una Fantic Caballero Rally 500 e una Seat Ibiza.

Ad avere la peggio è stato il 22enne in sella alla moto, per il quale è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso. Il ferito è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

La prima ricostruzione dell’incidente