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Cronaca / Valle Seriana Sabato 26 Settembre 2026

Selvino, scontro tra un’auto e una moto: 22enne in ospedale con l’elisoccorso

L’INCIDENTE. Nella tarda mattinata di sabato 26 settembre lungo via Aviatico, la strada che collega Selvino ad Aviatico, in Valle Seriana.

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Michela Gaiti
Michela Gaiti Collaboratore

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Selvino, scontro tra un’auto e una moto: 22enne in ospedale con l’elisoccorso
L’auto e la moto coinvolte nell’incidente

Aviatico

Incidente in Valle Seriana con un ferito in gravi condizioni nella mattinata di sabato 26 settembre a Selvino, in via Aviatico all’incrocio con via Poggio Pineta. Lo scontro è avvenuto poco dopo le 11 e ha coinvolto una Fantic Caballero Rally 500 e una Seat Ibiza.

Ad avere la peggio è stato il 22enne in sella alla moto, per il quale è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso. Il ferito è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

La prima ricostruzione dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione i due veicoli stavano procedendo nella stessa direzione su via Aviatico. La Seat Ibiza, condotta da un uomo di 71 anni di Caprino, stava svoltando a sinistra in via Poggio Pineta con le frecce azionate, quando ha urtato il motociclista che invece, era in fase di sorpasso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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Michela Gaiti