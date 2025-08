«Sempre presente, sincero e leale. Ciao, amico speciale». L’ultimo abbraccio a Pietro

«Sempre presente, sincero e leale. Ciao Pietro, amico speciale». Queste parole di dedica degli amici impresse su uno striscione, hanno accompagnato le tantissime persone riunitesi per l’ultimo saluto a Pietro Adobati, il 19enne di Nembro, scomparso lunedì scorso a seguito di un tragico incidente stradale, occorso mentre era a bordo di un quad. Si trovava in vacanza con una dozzina di amici sull’isola di Pago, in Croazia.

I funerali di Pietro Adobati

All’interno della Chiesa di San Martino Vescovo a Nembro, gremita in ogni ordine di posto, è stato appeso un lungo striscione con le foto che lo ritraevano in compagnia di tutte le persone che gli hanno voluto bene, accompagnate da pensieri e storie toccanti sulla vita del ragazzo. Lo conosceva molto bene anche don Matteo Cella- parroco della Parrocchia San Giuseppe del Villaggio degli Sposi ed ex curato presso la Parrocchia San Filippo Neri di Nembro- che lo ricorda sin da bambino, intento a giocare a calcio con gli amici in oratorio.

La chiesa parrocchiale di Nembro gremita per l’addi a Pietro Adobati, il ragazzo di 19 anni che ha perso la vita in un incidente stradale mentre era in vacanza in Croazia con gli amici

(Foto di Colleoni) Gli amici di Pietro Adobati reggono lo striscione in ricordo dell’amico che ha perso la vita in un incidente stradale mentre era in vacanza in croazia

(Foto di Colleoni)

«Pietro non era solo di buona compagnia, rendeva le amicizie speciali, era simpatico, sincero e generoso- sottolinea don Cella. Dopo il toccante momento in cui sono state riprodotte le note di “A Sky Full of Stars”- canzone amatissima dal 19enne- i suoi amici più stretti hanno voluto compiere un piccolo gesto, ma carico di significato: stringendosi attorno alla salma di Pietro, i ragazzi hanno estratto dei nodi verdi- “come il colore degli occhi di Pietro”-, con i quali si sono tenuti per mano, segno “ del profondo legame d’amore che ci univa».