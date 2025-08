Nembro: la maturità, la vacanza con gli amici e il tragico schianto in Croazia. L’attesa per i funerali di Adobati

Nella giornata di mercoledì 30 luglio è stata eseguita l’autopsia, e la famiglia (genitori e i due fratelli maggiori) ha potuto poi vedere la salma. Le ore successive sono invece state necessarie per sbrigare le questioni burocratiche necessarie all’ espatrio della salma: sembra che la partenza sia prevista a breve, ma ancora non si sa con certezza quando avverrà. Una volta giunto a Nembro il feretro, sarà allestita la camera ardente e sarà fissata la data dei funerali.

Pietro Adobati di Nembro

Pietro, insieme a una dozzina di amici, era in vacanza sulla nota isola del divertimento croata, dopo aver conseguito il diploma di maturità al Liceo scientifico «Edoardo Amaldi» di Alzano Lombardo qualche settimana fa. Probabilmente avrebbe poi proseguito gli studi iscrivendosi all’Università. Lunedì sera, insieme a un amico, era su un quad: per cause in fase di accertamento il compagno alla guida ne ha perso il controllo scontrandosi con una vettura. Il 19enne è morto sul colpo, e i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.