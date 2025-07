Pietro Adobati, morto a 19 anni in vacanza, Nembro sotto choc: «Avevi un cuore grande»

All’indomani della notizia della morte di Pietro Adobati, il 19enne scomparso in seguito a un incidente stradale mentre si trovava in vacanza con una dozzina di amici in Croazia, sull’isola di Pago, la comunità di Nembro è ancora scossa. Si fatica a realizzare e gli sguardi, soprattutto quelli dei giovanissimi, i suoi coetanei o i compagni dell’oratorio, sono smarriti. C’è dolore per lui, ma anche per l’amico che guidava il quad. Stando infatti a quanto sta emergendo dalle indagini, il mezzo era condotto da un ragazzo di Nembro, amico e compagno di scuola di Pietro, mentre lui era seduto dietro: le autorità giudiziarie croate stanno facendo luce su quanto accaduto lunedì sera lungo una strada regionale nella località di Jakišnica, a nord dell’isola.

Tantissime persone alla veglia per ricordate Pietro Adobati

«Tra gli amici e i ragazzi dell’oratorio c’è molto smarrimento – ha riferito don Matteo Cella, ex curato di Nembro e vicino alla famiglia della vittima –, sia per quanto accaduto a Pietro, ma anche per l’amico che era alla guida del quad con il quale hanno avuto l’incidente. Questa (ieri, ndr) mattina è stata eseguita l’autopsia, e la famiglia ha potuto vedere la salma: ancora però non è chiaro quando sarà rilasciato il nulla osta, da parte delle autorità locali, per il rientro in Italia».

La foto di Pietro alla veglia

Dopo l’incontro di martedì sera in oratorio, voluto dai ragazzi, nella serata di ieri si è tenuta una veglia di preghiera. Sempre lì, nel campo da calcio della struttura, dove ha condiviso tanti momenti ed è diventato grande. «Questa sera è una veglia – è stato letto, davanti a una folla gremita –, un atto di fede per Pietro e vicinanza a chi piange per lui. Una preghiera per chiedere luce, speranza, consolazione e forza. Un’occasione per condividere la ricchezza della sua vita e piangere insieme la sua assenza». Una foto di Pietro, stampata su un pannello grande, è stata esposta durante la veglia. «Ecco la foto di Pietro, il nostro amico. Lo mettiamo ben visibile qui, davanti a tutti».

Anche l’amministrazione comunale ha voluto rendergli omaggio: ieri sera, attorno alle 20.30, prima dell’inizio del Consiglio comunale è stato infatti osservato un minuto di silenzio in segno di vicinanza.

«Un cuore grande»