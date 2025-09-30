Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Seriana
Martedì 30 Settembre 2025

Sfila l’orologio a un’anziana, è caccia a una donna a Gazzaniga

IL CASO. Un furto con destrezza, ai danni di una signora anziana, è andato in scena nella tarda mattinata di martedì 30 settembre a Gazzaniga.Sarebbe il secondo furto nel paese nello stesso giorno.

Michela Gaiti
Michela Gaiti
Collaboratore
Il luogo dove è avvenuto il furto con destrezza
Il luogo dove è avvenuto il furto con destrezza

Gazzaniga

Attorno alle 12, nei pressi della stazione dei bus, in pieno centro, una donna apparentemente di mezza età, ha sfilato dal polso di una signora ultrasettantenne, in procinto di rientrare a casa, un orologio.

La testimone: «Era in procinto di salire, quando è stata avvicinata da una ragazza, secondo me sui 40 anni, con la carnagione chiara ed i capelli raccolti, ed hanno iniziato a parlare»

La malcapitata, scossa e incredula, ha subito chiesto aiuto a Francesca Bonomi, titolare del negozio di abbigliamento femminile «Curvy», situato nelle vicinanze, che racconta quanto accaduto. «Io ero all’esterno del mio negozio – spiega Bonomi -, stavo scattando delle foto, quando ho visto la signora che abita sopra la mia attività tornare a casa con le borse della spesa. Era in procinto di salire, quando è stata avvicinata da una ragazza, secondo me sui 40 anni, con la carnagione chiara ed i capelli raccolti, ed hanno iniziato a parlare. Sembrava si conoscessero, e non ho fatto caso molto alla cosa. Poco dopo, la signora mi ha raggiunta, tutta trafelata dicendomi quello che era successo. Io subito ho cercato di rincorrerla, allertando anche altre attività commerciali in zona stazione, ma si era già dileguata. Abbiamo poi visionato anche le telecamere di un bar, ma non è stata ripresa. Probabilmente aveva qualche complice in zona, e sono poi fuggiti. L’orologio era di valore».

Un altro furto nella giornata

La signora ha poi subito sporto denuncia presso la stazione dei carabinieri di Fiorano al Serio. «I militari ci hanno riferito che è stato segnalato un altro episodio di furto – conclude -, sempre a Gazzaniga, e la descrizione dell’autore del gesto corrisponde alla stessa donna».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gazzaniga
Fiorano al Serio
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Sociale
Questioni sociali (generico)
Tempo libero
Vita quotidiana
Gente, Persone
Michela Gaiti
EcoDiBergamo.it