Sfila l’orologio a un’anziana, è caccia a una donna a Gazzaniga

La testimone: «Era in procinto di salire, quando è stata avvicinata da una ragazza, secondo me sui 40 anni, con la carnagione chiara ed i capelli raccolti, ed hanno iniziato a parlare»

La malcapitata, scossa e incredula, ha subito chiesto aiuto a Francesca Bonomi, titolare del negozio di abbigliamento femminile «Curvy», situato nelle vicinanze, che racconta quanto accaduto. «Io ero all’esterno del mio negozio – spiega Bonomi -, stavo scattando delle foto, quando ho visto la signora che abita sopra la mia attività tornare a casa con le borse della spesa. Era in procinto di salire, quando è stata avvicinata da una ragazza, secondo me sui 40 anni, con la carnagione chiara ed i capelli raccolti, ed hanno iniziato a parlare. Sembrava si conoscessero, e non ho fatto caso molto alla cosa. Poco dopo, la signora mi ha raggiunta, tutta trafelata dicendomi quello che era successo. Io subito ho cercato di rincorrerla, allertando anche altre attività commerciali in zona stazione, ma si era già dileguata. Abbiamo poi visionato anche le telecamere di un bar, ma non è stata ripresa. Probabilmente aveva qualche complice in zona, e sono poi fuggiti. L’orologio era di valore».