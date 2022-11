Si cerca un custode per il santuario della Madonna d’Erbia: aperto il bando

AAA custodi del santuario della Madonna d’Erbia cercansi. La parrocchia di Casnigo ha infatti emesso un bando, aperto sino alla fine del mese, per la ricerca della nuova figura di «Rèmét», termine dialettale per indicare il romito (custode), rivolto a coloro che siano interessati a ricoprire questo ruolo per almeno i prossimi tre anni.