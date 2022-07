Soccorso alpino, domenica di interventi per due infortunati e un malore

Tre interventi in poche ore, domenica 3 luglio, per la stazione di Valbondione del Soccorso alpino orobico . Il primo alle 13: una chiamata per una signora di 74 anni che si trovava nei pressi del rifugio «Due baite» a Lizzola e che aveva riportato la sospetta frattura di una caviglia. Sono saliti tre tecnici con la jeep, l’hanno valutata e portata in paese, dove c’era ad attenderla l’ambulanza.