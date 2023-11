Spiazzi di Gromo, avvistato un lupo in piazzale Avert - Video

Martedì, invece, le lancette dell’orologio segnavano le 23,30: l’avvistamento è avvenuto proprio sul piazzale posto nelle immediate adiacenze dell’hotel Spiazzi, gestito dalla famiglia Olivari. Si suppone che la sua presenza nei pressi delle abitazioni sia dovuta all’abbondate nevicata e al freddo intenso di questi giorni e che l’animale sia alla ricerca di cibo.

Altri avvistamenti

Lupi, qualche mese fa, erano stati avvistati e fotografati nei pressi dell’abitato di Gandellino, intenti a sbranare un cervo, mentre recentemente un branco di sei esemplari, due adulti e quattro cucciolotti, è stato fotografato in Valle di Scalve e anche in alta valle Seriana. Un vero e proprio branco, il primo nella nostra provincia. Ormai, secondo gli esperti, i lupi sono tornati nelle alte valli bergamasche, creando non poche preoccupazioni tra gli allevatori.