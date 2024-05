Stroncato da infarto sulla Via Peuceta: muore 70enne di Alzano

Un malore fatale non ha dato scampo a Giorgio Tagliaferri, 70enne di Alzano Lombardo, colpito da un infarto mercoledì mattina 22 maggio mentre stava percorrendo la Via Peuceta del Cammino Materano, circa 170 chilometri che collegano le città di Bari e Matera. Era in compagnia di due amici, anche loro bergamaschi, con i quali stava condividendo l’avventura tra Puglia e Basilicata, quando intorno alle 7,30 ha accusato un malore e si è accasciato a terra.