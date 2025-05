Torna il grande parco giochi del Monte Pora: dal 31 maggio la novità del noleggio e-bike

Per la stagione in arrivo, se sono confermate tutte le attrazioni introdotte negli ultimi anni ( come i il laghetto, il food truck «Strinù» e i «tubby», le ciambelle che scivolano come sulla neve, oltre all’apertura dei rifugi Pian del Termen e Palù ), c’è anche una novità che vedrà la luce alla fine di maggio.

A fine maggio

«Apriremo per la prima volta il noleggio di e-bike - spiega Maurizio Seletti, ad di Irta, la società che gestisce la stazione -. Sarà collocato nei locali in cui abbiamo in inverno il noleggio degli sci, in piazzetta, a fianco dei nostri nuovi uffici. Sarà aperto dal 31 maggio, inizialmente solo nei fine settimana, estenderemo l’apertura ai giorni feriali». I prati del Pora offriranno una palestra ideale a chi vuole provare per la prima volta le emozioni della bici elettrica: «Ci piace l’idea di offrire la possibilità di avvicinare al mondo della montagna i principianti, come facciamo in inverno con la neve: offriamo l’attrezzatura a noleggio, le guide per accompagnare nelle escursioni e la possibilità di un appoggio nei rifugi».