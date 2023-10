Tragedia a Valbondione, escursionista di 17 anni muore sul pizzo Porola

Un giovane di 17 anni è morto domenica 1° ottobre durante un’escursione sul pizzo Porola, sopra Valbondione. Il corpo è stato individuato verso sera in un canale impervio, poco sotto la cima, dai vigili del fuoco in volo con l’elicottero. Per le ricerche, partite nel pomeriggio verso le 15 dopo la segnalazione dei familiari preoccupati per il mancato rientro del ragazzo dall’escursione, sono entrati in azione i vigili del fuoco del distaccamento di Clusone e i Saf della centrale di Bergamo, con 12 tecnici del Soccorso alpino della VI Delegazione Orobica e i carabinieri. In campo anche l’elicottero «Drago» dei vigili del fuoco, da Varese, ed è stato attivato anche il Sagf - Soccorso alpino Guardia di finanza, per procedere con l’individuazione del segnale telefonico. Il corpo senza vita è stato individuato durante il sorvolo dell’area con l’elicottero dei vigili del fuoco, il ragazzo è stato recuperato dai soccorritori del 118.