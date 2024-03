Valbondione, cerva sbranata da un lupo a pochi passi dalla pista

Cresce la preoccupazione in Alta Valle Seriana per la presenza di lupi. Sabato 9 marzo intorno alle 9 sul gruppo social «Segnalazioni predatori» sono state condivise le immagini dei resti della carcassa di una cerva, uccisa sul prato di fronte all’ostello e alla pista di fondo di Casa Corti, all’ingresso di Valbondione, a 850 metri di altitudine.

Un ritrovamento subito collegato alla presenza dei lupi in zona, probabilmente gli stessi filmati proprio ieri mattina e – di nuovo – anche sabato sera, quando sono tornati sul «luogo del delitto» non trovando però nulla, visto che gli agenti della polizia provinciale avevano già rimosso, prima di mezzogiorno, la carcassa. Anche sabato sera, quindi, alcuni residenti tornati a Casa Corti per verificare l’effettiva presenza dei grandi carnivori in zona hanno notato in lontananza, al limitare del bosco, lo scintillio di tre coppie di occhi e poi, illuminato dalle torce, si è scorto un esemplare zoppicante: dovrebbe trattarsi della lupa con tre zampe vista mesi fa a Valgoglio e ancor prima a Gandellino.